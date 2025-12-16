Νέα επίθεση Τραμπ κατά του Ρομπ Ράινερ: “Πολύ κακός για τις ΗΠΑ” – Κατακραυγή ακόμα και από τους Ρεπουμπλικάνους

Συνεχίζει ακάθεκτος την επίθεσή του κατά του Ρομπ Ράινερ ο Ντόναλντ Τραμπ, εν μέσω κατακραυγής τόσο από αντιπάλους του, όσο και από τους ίδιους τους Ρεπουμπλικάνους.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Ράινερ «πολύ κακό για τη χώρα μας», αφού νωρίτερα είχε γράψει στην πλατφόρμα Truth Social ότι ο θάνατός του συνδέεται με το «Trump derangement syndrome» όρο που χρησιμοποιεί συχνά για να περιγράψει τους πολιτικούς του αντιπάλους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο θρυλικός σκηνοθέτης και η σύζυγός του, Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ, βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες την περασμένη Κυριακή, ενώ η αστυνομία έχει συλλάβει τον γιο τους, Νικ, ως βασικό ύποπτο για ανθρωποκτονία.

Στην ανάρτησή του, ο Τραμπ χαρακτήρισε τον θάνατο του ζευγαριού «πολύ λυπηρό», αλλά ταυτόχρονα επιτέθηκε στον Ράινερ, κάνοντας μια εμετική ανάρτηση και γράφοντας ότι ήταν γνωστός επειδή «οδήγησε τους ανθρώπους στην ΤΡΕΛΛΑ με την εμμονή του με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ».

Τα σχόλια αυτά προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, ακόμη και εντός του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Ο βουλευτής του Κεντάκι, Τόμας Μάσι, δήλωσε ότι «ανεξάρτητα από το πώς ένιωθε κανείς για τον Ρομπ Ράινερ, πρόκειται για ακατάλληλο και ανάρμοστο λόγο για έναν άνθρωπο που μόλις δολοφονήθηκε με τόσο βίαιο τρόπο».

Η Ρεπουμπλικανή βουλευτής της Τζόρτζια, Μαρτζόρι Τέιλορ Γκριν, η οποία στο παρελθόν υπήρξε ένθερμη υποστηρίκτρια του Τραμπ, δήλωσε ότι «πρόκειται για μια οικογενειακή τραγωδία, όχι για πολιτική ή πολιτικούς εχθρούς», τονίζοντας πως οι δολοφονίες θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται «με ενσυναίσθηση».

Με το μήνυμα Τραμπ ξεκίνησε ο Τζίμι Κίμελ τη βραδινή εκπομπή του λέγοντας χαρακτηριστικά πως «ακριβώς όταν νομίζεις ότι δεν μπορεί να πέσει πιο χαμηλά, καταφέρνει με κάποιο τρόπο να το κάνει».

Θεωρεί την επίθεση σε έναν άνθρωπο που μόλις πέθανε ακόμα και για αυτόν υπερβολική: «Προσβάλλει κάποιον που μόλις δολοφονήθηκε, που αφήνει πίσω του παιδιά, χωρίς να έχουν καμία ιδέα για το τι πραγματικά συνέβη. Είναι τόσο μισητό και άθλιο. Όταν το είδα για πρώτη φορά, νόμιζα ότι ήταν ψεύτικο. Η γυναίκα μου μου το έδειξε σήμερα το πρωί. Σκέφτηκα, καλά, ακόμα και για αυτόν αυτό φαινόταν υπερβολικό, αλλά τίποτα δεν είναι ποτέ υπερβολικό για αυτόν».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ηθοποιός Πάτρικ Σβαρτσενέγκερ έγραψε στο X, «τι αηδιαστική και χυδαία δήλωση». Ομοίως, η Γούπι Γκόλντμπεργκ, η οποία χαρακτήρισε τον Ράινερ ως φίλο της και «πολύ εκπληκτικό άνθρωπο», καταδίκασε τον Τραμπ. «Δεν καταλαβαίνω αυτόν τον κύριο στον Λευκό Οίκο. Μίλησε εκτενώς για τον Τσάρλι Κερκ και για την αγάπη, και μετά βγάζει κάτι τέτοιο. Δεν ντρέπεσαι; Δεν ντρέπεσαι καθόλου; Μπορείς να πέσεις πιο χαμηλά; Δεν νομίζω».

Στο ίδιο μήκος κύματος οι δηλώσεις του κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, ο οποίος έγραψε στο X: «Είναι ένας άρρωστος άνθρωπος».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακολουθώντας τον Νιούσομ, ο βουλευτής των Δημοκρατικών στη Φλόριντα, Μάξγουελ Αλεσάντρο Φροστ δήλωσε: «Τι αξιοθρήνητο σκουπίδι».

Ο γερουσιαστής Κρις Μέρφι από το Κονέκτικατ πρόσθεσε: «Έχει χάσει τα λογικά του. Τώρα λέει ότι ο Ρομπ και η Μισέλ προκάλεσαν την κατάληξή τους επειδή δεν τον υποστήριξαν. Είναι άρρωστο». Η Ζόι Λόφγκρεν, βουλευτής των Δημοκρατικών στην Καλιφόρνια χαρακτήρισε τα σχόλια του Τραμπ «ένα νέο χαμηλό για αυτόν τον μικρό και μισητό άνθρωπο». Η Λόφγκρεν πρόσθεσε: «Το κόμμα του πρέπει να το καταδικάσει».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δηλώσεις του Ρομπ Ράινερ για τον Τραμπ

Ο Ράινερ υπήρξε σφοδρός επικριτής του Τραμπ. Σε συνέντευξή του στο Variety, το 2017, είχε δηλώσει για τον Τραμπ πως ήταν «ψυχικά ακατάλληλος» για πρόεδρος.

Μιλώντας τον Guardian, είχε προειδοποιήσει ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να διολισθήσουν στην απολυταρχία εάν ο Τραμπ έθετε υποψηφιότητα για δεύτερη προεδρία το 2024. «Βλέπουμε την απολυταρχία να εξαπλώνεται σε όλο τον κόσμο», είχε δηλώσει τότε ο Ράινερ, προσθέτοντας: «Αν εμείς [οι ΗΠΑ] καταρρεύσουμε, υπάρχει κίνδυνος η δημοκρατία να καταρρεύσει σε ολόκληρο τον κόσμο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρά τις επικρίσεις του για τον Τραμπ και τα ακροδεξιά, χριστιανικά, εθνικιστικά κινήματα, ο Ράινερ έκανε λόγο για «απόλυτη φρίκη» και καταδίκασε απερίφραστα την πολιτική βία μετά τη δολοφονία του Κερκ. «Είναι απίστευτο αυτό που συνέβη», είχε δηλώσει τότε ο Ράινερ, προσθέτοντας: «Δεν έπρεπε ποτέ να έχει συμβεί αυτό σε κανέναν. Ανεξάρτητα από τις πολιτικές πεποιθήσεις, δεν είναι αποδεκτό και δεν αποτελεί λύση για τα προβλήματα».