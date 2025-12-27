Ναυάγιο στην Ινδονησία: Νεκρός ο προπονητής της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου της Βαλένθια μαζί με τα παιδιά του
Μετά από βύθιση πλοιαρίου με 11 επιβαίνοντες
Μία ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε ανοιχτά της Ινδονήσιας μετά από βύθιση πλοιαρίου με 11 επιβαίνοντες το βράδυ της Παρασκευής (26/12).
Ειδικότερα, τέσσερα μέλη μιας οικογένειας από την Ισπανία αγνοούνταν έπειτα από την βύθιση πλοιαρίου με 11 επιβαίνοντες στα ανοιχτά των ακτών της Ινδονησίας και υπό σφοδρή κακοκαιρία, και όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι ισπανικές αρχές και μετέδωσε ινδονησιακό πρακτορείο ειδήσεων, μία τετραμελής οικογένεια εντοπίστηκε νεκρή.
Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης της Ισπανίας, πρόκειται για τον Ισπανό προπονητή Φερνάντο Μάρτιν, τους δύο γιούς και την κόρη του, που βρίσκονταν σε διακοπές στην Ινδονησία για τις γιορτές των Χριστουγέννων.
Η μητέρα της οικογένειας από την Ισπανία, καθώς και το τετραμελές πλήρωμα και ένας ξεναγός, διασώθηκαν και είναι ασφαλείς, σύμφωνα με την ίδια πηγή.
Ο πατέρας, οι δύο γιοί και μια κόρη του, που βρίσκονταν σε διακοπές στην Ινδονησία αγνοούνταν από χθες το βράδυ όταν το πλοιάριο στο οποίο επέβαιναν ανατράπηκε καθώς τα κύματα έφθαναν τα τρία μέτρα, στο Στενό της νήσου Παντάρ, κοντά στο νησί Λαμπουάν Μπάτζο, έναν δημοφιλή προορισμό διακοπών.
Σωστικά συνεργεία ερεύνησαν τη θαλάσσια περιοχή όπου ακόμη επικρατούν ισχυρά ρεύματα και υπάρχουν ψηλά κύματα από νωρίς σήμερα το πρωί μέχρι τις 6μ.μ τοπική ώρα και εντόπισαν συντρίμμια του πλοιαρίου.
Οι αρχές διέκοψαν την επιχείρηση στη διάρκεια της νύχτας και θα επιχειρήσουν εκ νέου το πρωί της Κυριακής τοπική ώρα, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ινδονησιακή υπηρεσία έρευνας και διάσωσης SAR.
Τα θαλάσσια δυστυχήματα είναι συχνά στην Ινδονησία, ένα αρχιπέλαγος περίπου 17.000 νησιών, πολλές φορές λόγω ανεπαρκούς εξοπλισμού ασφαλείας ή ακραίων καιρικών συνθηκών.
