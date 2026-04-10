Ναΐμ Κασέμ: Ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ ορκίζεται συνεχή «αντίσταση», απορρίπτει τις «δωρεάν παραχωρήσεις»

Ο Γενικός Γραμματέας της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, ορκίστηκε ότι η «αντίσταση» της οργάνωσης «συνεχίζεται όσο υπάρχει ανάσα».

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η λιβανέζικη ομάδα την Παρασκευή, ο Κασέμ ισχυρίστηκε: «Ο ισραηλινός εχθρός ηττήθηκε στο έδαφος και δεν μπόρεσε να πραγματοποιήσει χερσαία εισβολή».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο εχθρός, παρά την επιθετικότητά του, δεν κατάφερε να αποτρέψει τους πυραύλους».

Επανέλαβε τη στάση της Χεζμπολάχ σχετικά με τις συνεχιζόμενες ισραηλινές επιδρομές, δηλώνοντας: «Δεν θα δεχτούμε επιστροφή στην προηγούμενη κατάσταση» και κάλεσε τα έθνη να «σταματήσουν να κάνουν δωρεάν «παραχωρήσεις» για το Ισραήλ».