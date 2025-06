Η Τέσλα του Ίλον Μασκ φαίνεται ότι είναι έτοιμη να βγάλει στους δρόμους τα περίφημα ρομποταξί τα οποία αναμένονται εντός Ιουνίου.

Όπως ανακοίνωσε ο Μασκ μέσω ανάρτησης του στο Χ, η πιλοτική έναρξη έχει οριστεί «προσωρινά» για τις 22 Ιουνίου στο Όστιν του Τέξας. Ο Μασκ αναδημοσίευσε επίσης βίντεο που δείχνει ένα Tesla Model Y να κινείται στους δρόμους του Όστιν χωρίς οδηγό.

«Είμαστε υπερβολικά προσεκτικοί όσον αφορά την ασφάλεια, οπότε η ημερομηνία ενδέχεται να αλλάξει», διευκρίνισε ο Μασκ. Πρόσθεσε ακόμη ότι το πρώτο αυτόνομο δρομολόγιο από το εργοστάσιο της Tesla μέχρι την οικία ενός πελάτη είναι προγραμματισμένο για τις 28 Ιουνίου.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η υπηρεσία στο Όστιν θα ξεκινήσει σε περιορισμένη κλίμακα, με 10 έως 20 οχήματα, ενώ η αρχική ζώνη λειτουργίας θα περιορίζεται σε λίγα τετραγωνικά μίλια. Οι χαλαροί κανονισμοί του Τέξας για τα αυτόνομα οχήματα αποτελούν έναν βασικό λόγο για την επιλογή του Όστιν ως σημείο εκκίνησης.

Τον Οκτώβριο, η Tesla είχε παρουσιάσει το πλήρως αυτόνομο ρομποταξί της χωρίς τιμόνι και πεντάλ, με την ονομασία Cybercab. Ο Μασκ είχε δηλώσει τότε ότι το όχημα θα κοστίζει «κάτω από 30.000 δολάρια» και ότι η παραγωγή του θα ξεκινήσει «πριν το 2027». Παράλληλα, είχε αναφέρει ότι η ευρεία διάθεση πλήρως αυτόνομης οδήγησης χωρίς επίβλεψη θα αρχίσει το 2025 με τα μοντέλα Tesla Model 3 και Model Y, αρχικά σε Τέξας και Καλιφόρνια, πριν επεκταθεί το ρομποταξί.

🚨 BREAKING: Another Tesla Robotaxi spotted on public roads in Austin, TX with no one in the driver’s seat 👀🔥



This is not a test anymore… it’s happening $TSLA pic.twitter.com/fd0GhNkOaI