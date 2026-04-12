Λίβανος: Συνεχίζεται το σφυροκόπημα του Ισραήλ – Δεκάδες νεκροί, απαντάει με ρουκέτες η Χεζμπολάχ (βίντεο)

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι επιθέσεις του Ισραήλ στο Λίβανο καθώς τρέχουν οι διπλωματικές εξελίξεις στο Πακιστάν με το Ιράν και τις ΗΠΑ να διεξάγουν τις πρώτες διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

Την ίδια στιγμή, οι δυνάμεις του IDF σφυροκοπούν τον Λίβανο με πολλές περιοχές να δέχονται σφοδρά πλήγματα και να αφήνουν δεκάδες νεκρούς στο πέρασμα τους. Ειδικότερα, έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινή επιδρομή στην πόλη Μααρούμπ στην περιοχή Τύρος του νότιου Λιβάνου, σύμφωνα με το επίσημο Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων (NNA).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

⭕️DISMANTLED: A rocket launcher positioned and ready to launch toward Israel in the area of Jouaiyya in southern Lebanon. The launcher was struck before the launch could be carried out. pic.twitter.com/U0QKCQXTqC— Israel Defense Forces (@IDF) April 12, 2026

Πέντε άνθρωποι έχασαν την ζωή τους στην πόλη Κάνα, στο νότιο τμήμα της χώρας, όπως μετέδωσε το NNA. Η ίδια πηγή ανέφερε επίσης ισραηλινές επιδρομές στις πόλεις Αλ Μπαζουρίγια, Καλίλα, Μπαφλίγιε και Κλαουίγια. آثار الدمار في بلدة معروب في صور بعد استهداف الطيران الحربي الاسرائيلي منزلاً مأهولا #عاجلhttps://t.co/SEqECL0sDW pic.twitter.com/tUExY3AcQR April 12, 2026

Την ίδια στιγμή, τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν επίσης κατά τη διάρκεια της νύχτας σε ισραηλινή επιδρομή στην πόλη Τεφάχτα, ανέφεραν λιβανέζικες πηγές. Το Al Jazeera Arabic μεταδίδει πως το Ισραήλ στόχευσε και σε άλλες πόλεις του νότιου Λιβάνου, συμπεριλαμβανομένων των πόλεων Κάφρα, Χάρις, Ρατσάφ και Σρεμπίνε.

Στο μεταξύ, η Χεζμπολάχ αναφέρει ότι πραγματοποίησε επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών στον οικισμό Γιρόν στο βόρειο Ισραήλ.

«Αυτή η απάντηση θα συνεχιστεί μέχρι να σταματήσει η ισραηλινο-αμερικανική επιθετικότητα εναντίον της χώρας μας και του λαού μας», ανέφερε η ομάδα σε ανακοίνωσή της στο κανάλι της στο Telegram.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου αναφέρει ότι τουλάχιστον 2.020 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και 6.436 άλλοι έχουν τραυματιστεί σε ισραηλινές επιθέσεις από τις 2 Μαρτίου. Στον απολογισμό περιλαμβάνονται 165 παιδιά, 248 γυναίκες και 85 γιατροί. Ανέφερε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν 97 ανθρώπους και τραυμάτισαν 133 άλλους το Σάββατο.