Λίβανος: «Έγινε η πρώτη άμεση επαφή με το Ισραήλ – Συμφωνήθηκαν περισσότερες συνομιλίες στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ»

Η λιβανέζικη προεδρία ανακοίνωσε ότι πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ της πρέσβειρας του Λιβάνου στην Ουάσινγκτον, Νάντα Χαμαντέχ Μαακούντ, και του ομολόγου της, Γεχίελ Λέιτερ, η οποία αποτελεί την πρώτη άμεση επαφή μεταξύ των δύο πλευρών.

Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συναντηθούν την επόμενη Τρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ για να συζητήσουν μια κατάπαυση του πυρός και ένα χρονοδιάγραμμα για επίσημες διαπραγματεύσεις υπό την αιγίδα των ΗΠΑ. Ο πρέσβης των ΗΠΑ στη Βηρυτό, Μισέλ Ισά, συμμετείχε επίσης.

صدر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية البيان الاتي:



بناء على المبادرة التي اطلقها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والتي ترتكز على العمل الدبلوماسي من خلال الإعلان عن وقف لإطلاق النار والذهاب إلى التفاوض المباشر مع إسرائيل ، وبعد الاتصالات الدولية والعربية التي اجراها الرئيس…— Lebanese Presidency (@LBpresidency) April 10, 2026

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Με βάση την πρωτοβουλία που ξεκίνησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Στρατηγός Joseph Aoun, η οποία βασίζεται σε διπλωματική δράση μέσω της ανακοίνωσης κατάπαυσης του πυρός και της διεξαγωγής άμεσων διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ, και μετά τις διεθνείς και αραβικές επαφές που πραγματοποίησε πρόσφατα ο Πρόεδρος Aoun υπό το φως της κλιμάκωσης των ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο, η κυβέρνηση των ΗΠΑ αποφάσισε να αναθέσει στο Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ τον ρόλο του μεσολαβητή μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ.

Σε εφαρμογή αυτού, και βάσει των οδηγιών του Προέδρου Aoun προς τον Πρέσβη του Λιβάνου στην Ουάσιγκτον, πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική κλήση στις 9:00 μ.μ. ώρα Βηρυτού – η πρώτη μεταξύ του Λιβάνου, εκπροσωπούμενου από την Πρέσβη του στην Ουάσιγκτον, Nada Hamadeh Maacoud, και του Ισραήλ, εκπροσωπούμενου από τον Πρέσβη του στην Ουάσιγκτον, Yechiel Leiter – με τη συμμετοχή του Πρέσβη των ΗΠΑ στη Βηρυτό, Michel Issa, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Ουάσιγκτον.

Κατά τη διάρκεια της κλήσης, επιτεύχθηκε συμφωνία για τη διεξαγωγή της πρώτης συνάντησης την επόμενη Τρίτη στην έδρα του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ για να συζητηθεί η ανακοίνωση κατάπαυσης του πυρός και η ημερομηνία έναρξης των διαπραγματεύσεων μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ υπό την αιγίδα των ΗΠΑ.