Λιθουανία: Έκλεισε το αεροδρόμιο του Βίλνιους λόγω “ύποπτων αερόστατων” στον εναέριο χώρο του
Συναγερμός στις Αρχές
Το αεροδρόμιο του Βίλνιους στη Λιθουανία ανακοίνωσε σήμερα ότι ανέστειλε εκ νέου τη λειτουργία του
Όλα συνέβησαν λόγω της εμφάνισης ύποπτων αερόστατων στον εναέριο χώρο του, το τελευταίο περιστατικό μιας σειράς διαταράξεων και διακοπών της εναέριας κυκλοφορίας της χώρας της Βαλτικής τους τελευταίους μήνες.
