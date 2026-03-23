Κολομβία: Συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους με περισσότερους από 110 επιβαίνοντες
Ήταν των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας
Μεταγωγικό αεροσκάφος των κολομβιανών ενόπλων δυνάμεων συνετρίβη σήμερα στην περιοχή Πουέρτο Λεγκίσαμο, στο νότιο τμήμα της Κολομβία.
Το αεροσκάφος τύπου C-130, με περισσότερους από 110 επιβαίνοντες, συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, σύμφωνα με το Blu Radio.
Το ατύχημα συνέβη περίπου 3 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης, μετά την απογείωση του στρατιωτικού αεροσκάφους υποστήριξης.
Con profundo dolor informo que un avión Hércules de nuestra @FuerzaAereaCol sufrió un trágico accidente mientras despegaba de Puerto Leguízamo (Putumayo), cuando transportaba tropas de nuestra Fuerza Pública.
Unidades militares ya se encuentran en el lugar de los hechos; sin…— Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) March 23, 2026
Ο υπουργός Άμυνας Πέδρο Σάντσες εξέδωσε δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με την κατάσταση: «Στρατιωτικές μονάδες βρίσκονται ήδη στο σημείο· ωστόσο, ο αριθμός των θυμάτων και τα αίτια του ατυχήματος δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί με ακρίβεια», επιβεβαίωσε.
🔴ATENCIÓN En la mañana de este 23 de marzo se confirmó un accidente aéreo fatal en Puerto Leguízamo, Putumayo.
Imágenes del siniestro 📹
Amplíe esta noticia aquí ⬇️https://t.co/M3njoa0B2Z pic.twitter.com/7kd0kI6oKP— EL TIEMPO (@ELTIEMPO) March 23, 2026
