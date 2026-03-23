Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Έρχεται πλήγμα για τον ελληνικό τουρισμό;
Κολομβία: Συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους με περισσότερους από 110 επιβαίνοντες

Μεταγωγικό αεροσκάφος των κολομβιανών ενόπλων δυνάμεων συνετρίβη σήμερα στην περιοχή Πουέρτο Λεγκίσαμο, στο νότιο τμήμα της Κολομβία.

Το αεροσκάφος τύπου C-130, με περισσότερους από 110 επιβαίνοντες, συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, σύμφωνα με το Blu Radio.

Το ατύχημα συνέβη περίπου 3 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης, μετά την απογείωση του στρατιωτικού αεροσκάφους υποστήριξης.

Ο υπουργός Άμυνας Πέδρο Σάντσες εξέδωσε δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με την κατάσταση: «Στρατιωτικές μονάδες βρίσκονται ήδη στο σημείο· ωστόσο, ο αριθμός των θυμάτων και τα αίτια του ατυχήματος δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί με ακρίβεια», επιβεβαίωσε.

