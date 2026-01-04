Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση;
ΔΙΕΘΝΗ

Ιταλία: Ταυτοποιήθηκαν οι 6 που έχασαν την ζωή τους στην τραγωδία του Κραν Μοντανά

Πρόκειται για νέους 14 με 17 ετών

DEBATER NEWSROOM

Όπως ανακοίνωσε ο  πρέσβης της Ιταλίας στην Ελβετία,  Τζαν Λορέντσο Κορνάντο, ολοκληρώθηκε η διαδικασία ταυτοποίησης των  6 Ιταλών πολιτών οι οποίοι έχασαν την ζωή τους στην  τραγωδία του Κραν Μοντανά.

Πρόκειται για νέους 14 με 17 ετών (δύο κοπέλες και τέσσερα αγόρια) οι οποίοι δεν κατάφεραν να βγουν ζωντανοί απο το ελβετικό κλαμπ, την νύχτα της Πρωτοχρονιάς. 

“Υπάρχουν μοιραία συμβάντα, αλλά αυτό δεν ηταν μοιραίο συμβάν,  πρόκειται για τραγωδία η οποία μπορούσε να αποφευχθεί. Θα ηταν αρκετή λίγη πρόληψη και ένα ίχνος λογικής “, δηλωσε ο Ιταλός πρέσβης .

