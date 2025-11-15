Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
ΔΙΕΘΝΗ

Ιταλία: Πολιτικός έπεσε με το κεφάλι και έσπασε σπάνιο βιτρό (Βίντεο)

Τρόμαξαν όσοι ήταν στο σημείο

Viral έγινε η τούμπα του μέλους του δημοτικού συμβουλίου της Σαρδηνίας Εμανουέλε Κανί στο Palazzo Piacentini της Ρώμης στην Ιταλία.

Συγκεκριμένα, ο Ιταλός πολιτικός έπεσε από σκάλα και χτύπησε με το κεφάλι ένα σπάνιο βιτρό καταστρέφοντας το.

Δείτε το βίντεο

