Ιταλία: Πολιτικός έπεσε με το κεφάλι και έσπασε σπάνιο βιτρό (Βίντεο)
Τρόμαξαν όσοι ήταν στο σημείο
Viral έγινε η τούμπα του μέλους του δημοτικού συμβουλίου της Σαρδηνίας Εμανουέλε Κανί στο Palazzo Piacentini της Ρώμης στην Ιταλία.
Συγκεκριμένα, ο Ιταλός πολιτικός έπεσε από σκάλα και χτύπησε με το κεφάλι ένα σπάνιο βιτρό καταστρέφοντας το.
🤦♂️An Italian politician stumbled on a staircase and smashed a historic stained-glass window with his head
Emanuele Cani, a member of the Sardinian city council, slipped inside Rome’s Palazzo Piacentini.
The poor guy shattered the 1932 “Carta del Lavoro” stained-glass window by… pic.twitter.com/KuwalV3BZv— NEXTA (@nexta_tv) November 15, 2025
