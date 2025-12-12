Τα μπλόκα ωφελούν τον αγώνα και τη δημόσια εικόνα των αγροτών;
ΔΙΕΘΝΗ

Ιταλία: Φυγόποινος παρίστανε το… άγαλμα σε φάτνη για να μην συλληφθεί – Τον “ξεσκέπασε” ο δήμαρχος (φωτογραφία)

Είχε καταδικαστεί για αντίσταση κατά της αρχής και πρόκληση σωματικών βλαβών

Ιταλία: Φυγόποινος παρίστανε το… άγαλμα σε φάτνη για να μην συλληφθεί – Τον “ξεσκέπασε” ο δήμαρχος (φωτογραφία)
ANSA
DEBATER NEWSROOM

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Γκαλατόνε στη νότια Ιταλία το περασμένο Σάββατο, όταν ένας άνδρας από την Γκάνα, παρέστησε το άγαλμα σε χριστουγεννιάτικη φάτνη στην Ιταλία για να αποφύγει τη σύλληψη.

Την “κομπίνα” ξεσκέπασε ο δήμαρχος Φλάβιο Φιλόνι, ο οποίος, περνώντας από την κεντρική πλατεία Πιάτσα Σαντισίμο Κροτσιφίσο, πρόσεξε ανάμεσα στις φιγούρες της φάτνης μια μορφή που αρχικά του φάνηκε υπερβολικά αληθινή για να είναι κανονικό άγαλμα.

Ο δήμαρχος πλησίασε τη φάτνη και κατάλαβε ότι δεν είναι άγαλμα αλλά ένας άνδρας που ήταν ακίνητος.

Άμεσα κάλεσε την αστυνομία με τις αρχές να ταυτοποιούν τον δράση. Επρόκειτο για έναν καταζητούμενο που είχε αποφύγει να εκτίσει ποινή φυλάκισης εννέα μηνών και 15 ημερών στην Μπολόνια, για αντίσταση κατά της αρχής και πρόκληση σωματικών βλαβών.

