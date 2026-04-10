Ισραήλ: Περίπου 30 εκτοξεύσεις βλημάτων έγιναν σήμερα από τον Λίβανο

To ισλαμιστικό κίνημα Χεζμπολάχ, σύμμαχος της Τεχεράνης, προχώρησε σε περίπου 30 εκτοξεύσεις βλημάτων από τον Λίβανο στο Ισραήλ, ανακοίνωσε σήμερα ο ισραηλινός στρατός, με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές.

Οι συναγερμοί που ήχησαν αφορούσαν κυρίως τις περιφέρειες του βορείου Ισραήλ, που συνορεύουν με τον Λίβανο, όπου οι μάχες μεταξύ του ισραηλινού στρατού και της Χεζμπολάχ συνεχίζονται παρά την εκεχειρία στον πόλεμο με το Ιράν.

Ισραηλινοί πυροσβέστες και διασώστες έκαναν λόγο συγκεκριμένα για ένα πλήγμα στη Σαφέντ, όπου οχήματα υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν κατά την άμεση πρόσκρουση.

Άλλα πλήγματα στη Γαλιλαία είχαν στόχο την Μπανάα και την Ντέιρ ελ Άσαντ, όπου χτυπήθηκε ένα κτίριο και αρκετοί άνθρωποι έλαβαν τις πρώτες βοήθειες για κρίσεις πανικού, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Οι εχθροπραξίες ξανάρχισαν στις 2 Μαρτίου μεταξύ της Χεζμπολάχ και του ισραηλινού στρατού.

Το Ισραήλ, το οποίο θεωρεί ότι ο Λίβανος δεν περιλαμβάνεται στην εκεχειρία που επιτεύχθηκε μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, εξαπέλυσε την Τετάρτη φονικές αεροπορικές επιδρομές κατά τις οποίες περισσότεροι από 300 άνθρωποι σκοτώθηκαν.

Σήμερα, τουλάχιστον δέκα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας του Λιβάνου σκοτώθηκαν σε ισραηλινά πλήγματα στη Ναμπατίγια, στον νότιο Λίβανο.

Ο ισραηλινός στρατός δηλώνει ότι έχει “καταστρέψει” περισσότερες από 4.300 υποδομές της Χεζμπολάχ στον Λίβανο από την έναρξη του πολέμου και ότι έχει “εξοντώσει” περισσότερους από 1.400 μαχητές της Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με τις αρχές του Λιβάνου, περισσότεροι από 1.800 άνθρωποι, εκ των οποίων 163 παιδιά, έχουν σκοτωθεί στη χώρα από τις αρχές Μαρτίου.

Στην ισραηλινή πλευρά, δώδεκα στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στον νότιο Λίβανο από τις 2 Μαρτίου.

Σήμερα, ένας έφεδρος τραυματίστηκε σοβαρά από θραύσμα μετά την εκτόξευση μη επανδρωμένου αεροσκάφους με εκρηκτικά σε ισραηλινές θέσεις στον νότιο Λίβανο, δήλωσε εκπρόσωπος του στρατού.