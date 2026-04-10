Ισραήλ: Εντόπισε και κατέστρεψε εκτοξευτή πυραύλων της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο

Στρατιώτες του Ισραηλινού στρατού που επιχειρούσαν στο νότιο Λίβανο εντόπισαν έναν οπλισμένο εκτοξευτή πυραύλων της Χεζμπολάχ που στόχευε το Ισραήλ, σύμφωνα με τον στρατό.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις αναφέρουν ότι λίγο αφότου ο εκτοξευτής αναγνωρίστηκε από στρατεύματα της 401ης Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας, καταστράφηκε σε αεροπορική επιδρομή.

בפעילות נוספת, הכוחות פשטו על תשתית טרור של חיזבאללה ואיתרו פיר שמוביל לתשתית טרור תת-קרקעית>> pic.twitter.com/GcGzyJh95V— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) April 10, 2026

Οι στρατιώτες πραγματοποίησαν επίσης έφοδο σε εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ, όπου ο στρατός αναφέρει ότι βρήκαν ένα φρεάτιο σήραγγας. Αρκετά όπλα, συμπεριλαμβανομένων αντιαρματικών πυραύλων, βρέθηκαν επίσης από την ταξιαρχία, προσθέτει ο Ισραηλινός Στρατός.