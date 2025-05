Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6 Ρίχτερ σημειώθηκε το Σάββατο 3 Μαΐου στην Ινδονησία.

Συγκεκριμένα, το επίκεντρο της δόνησης είναι στα 35 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της περιοχής Ποχουβάτο, ενώ το εστιακό βάθος ήταν στα 97 χιλιόμετρα.

🔔#Earthquake (#gempa) M6.2 occurred 155 km W of #Gorontalo (#Indonesia) 7 min ago (local time 20:51:45). More info at:

📱https://t.co/QMSpuj6Z2H

🌐https://t.co/WHuJO9wv4p

🖥https://t.co/LnlMiNQSSD pic.twitter.com/b0LHW26i5r