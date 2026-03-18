Ιρακ: Νέα επίθεση σε αεροπορική βάση στο Κιρκούκ
Τι αναφέρει η ανακοίνωση
Η αεροπορική βάση του Ιράκ στο Κιρκούκ έγινε στόχος πυραύλου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας.
Σε μια σειρά ανακοινώσεων που δημοσίευσε το Ιρακινό Πρακτορείο Ειδήσεων, το υπουργείο ανέφερε ότι η βάση είναι «καθαρά ιρακινή» με μοίρες ιρακινών αεροσκαφών και χωρίς ξένο προσωπικό.
Το υπουργείο δήλωσε ότι το περιστατικό «συνιστά άμεση επίθεση στις δυνατότητες της Πολεμικής Αεροπορίας του Ιράκ».
