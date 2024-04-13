Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

ΥΠΕΞ του Ισραήλ: “Σας ευχαριστούμε για την αλληλεγγύη σας”

"Είμαστε ευγνώμονες για όλα τα μηνύματα υποστήριξης που λαμβάνουμε από συμμάχους και εταίρους"

ΥΠΕΞ του Ισραήλ: “Σας ευχαριστούμε για την αλληλεγγύη σας”
DEBATER NEWSROOM

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, στέλνει μήνυμα εν μέσω της επίθεσης με drones από το Ιράν κατά της χώρας του, αναφέροντας τα εξής:

“Είμαστε ευγνώμονες για όλα τα μηνύματα υποστήριξης που λαμβάνουμε από συμμάχους και εταίρους σε όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστούμε για την αλληλεγγύη σας”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδήσεις σήμερα:

Συνεργείο του Alpha δέχτηκε άγρια επίθεση στη Νέα Σμύρνη – Κάμεραμαν στο νοσοκομείο

Καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο με 30άρια -Πότε επιστρέφει η αφρικανική σκόνη

Σεισμός 4,5 Ρίχτερ ταρακούνησε την Εύβοια -Έγινε αισθητός και στην Αττική

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ