ΥΠΕΞ του Ισραήλ: “Σας ευχαριστούμε για την αλληλεγγύη σας”
"Είμαστε ευγνώμονες για όλα τα μηνύματα υποστήριξης που λαμβάνουμε από συμμάχους και εταίρους"
Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, στέλνει μήνυμα εν μέσω της επίθεσης με drones από το Ιράν κατά της χώρας του, αναφέροντας τα εξής:
“Είμαστε ευγνώμονες για όλα τα μηνύματα υποστήριξης που λαμβάνουμε από συμμάχους και εταίρους σε όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστούμε για την αλληλεγγύη σας”.
