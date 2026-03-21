ΗΠΑ: Πέθανε ο Ρόμπερτ Μιούλερ που ερεύνησε την ρωσική ανάμιξη στις εκλογές του 2016 – “Χαίρομαι για τον θάνατο του” λέει ο Τραμπ

Πέθανε σε ηλικία 81 ετών ο Ρόμπερτ Σ. Μιούλερ, πρώην διευθυντής του FBI (2001-2013) και ο ειδικός εισαγγελέας που ερεύνησε την υπόθεση περί ρωσικής ανάμειξης στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ το 2016, σύμφωνα με το MS NOW.

Σε ανακοίνωση της οικογένειάς του, η οποία μεταδόθηκε από τους New York Times μέσω της πλατφόρμας Χ, αναφέρεται: «Με βαθιά θλίψη γνωστοποιούμε ότι ο Μπομπ έφυγε από τη ζωή χθες το βράδυ. Η οικογένεια ζητά να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά της».

Ο Μιούλερ είχε οριστεί το 2017 ως ειδικός σύμβουλος από τον τότε γενικό εισαγγελέα Ροντ Ρόζενσταϊν, προκειμένου να επιβλέψει την ομοσπονδιακή έρευνα σχετικά με την παρέμβαση της Ρωσίας στις προεδρικές εκλογές του 2016.

Μετά τη γνωστοποίηση της είδησης του θανάτου του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε ανάρτηση, στην οποία ανέφερε: «Ο Ρόμπερτ Μιούλερ μόλις πέθανε. Ωραία, χαίρομαι που πέθανε. Δεν μπορεί πλέον να βλάψει αθώους ανθρώπους!».