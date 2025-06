Ένα τεράστιο σύννεφο καυτής τέφρας απελευθερώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 17 Ιουνίου μετά την έκρηξη του ηφαιστείου Λεβοτόμπι Λάκι Λάκι στο νότιο-κεντρικό τμήμα της Ινδονησίας.

Συγκεκριμένα, η Γεωλογική Υπηρεσία της Ινδονησίας ανέφερε σε δήλωσή της ότι κατέγραψε το ηφαίστειο να εκτοξεύει στα 10.000 μέτρα παχιά γκρίζα σύννεφα τέφρας, μετά από σημαντική ηφαιστειακή δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων 50 εκρήξεων σε δύο ώρες, αντί για τις συνήθεις 8 έως 10 εκρήξεις που σημειώνονται καθημερινά.

BREAKING: Mount Lewotobi Laki-laki in Indonesia has erupted 🌋



"There was an eruption of Mount Lewotobi Laki-laki on Tuesday, June 17, 2025, at 17:35 WITA with an observed ash column height of ± 10,000 m above the peak (± 11,584 m above sea level)," said the Volcano Observation… pic.twitter.com/lpWZnHQwk1