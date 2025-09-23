Ινδονησία: Έτοιμη να στείλει στρατεύματα για μια διεθνή δύναμη στη Γάζα

Ο πρόεδρος της Ινδονησίας Πραμπόβο Σουμπιάντο διαβεβαίωσε σήμερα στον ΟΗΕ ότι η χώρα του θα είναι έτοιμη να στείλει στρατεύματα για να συμμετάσχουν σε μια ενδεχόμενη διεθνή δύναμη στη Γάζα, έπειτα από μια κατάπαυση του πυρός.

«Δεν πρέπει να μείνουμε σιωπηλοί την ώρα που οι Παλαιστίνοι στερούνται (…) τη δικαιοσύνη και τη νομιμότητα σε αυτήν την αίθουσα», δήλωσε ο επικεφαλής του ινδονησιακού κράτους, κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνόδου του ΟΗΕ, όπου οι Παλαιστίνοι έχουν καθεστώς παρατηρητή ακόμα κι αν περισσότερες από 150 χώρες έχουν αναγνωρίσει σε διμερές επίπεδο ένα Κράτος της Παλαιστίνης.

«Πρέπει να στηρίζουμε όλον τον κόσμο, τους ισχυρούς και τους αδύναμους». Σε αυτό το πλαίσιο, «η Ινδονησία είναι σήμερα μία από τις πρώτες συνεισφέρουσες στις δυνάμεις διατήρησης της ειρήνης του ΟΗΕ. Πιστεύουμε στον ΟΗΕ και θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε εκεί όπου η ειρήνη έχει ανάγκη από φύλακες, όχι μονάχα με τα λόγια, αλλά και με δυνάμεις επί του πεδίου», συμπλήρωσε ο ίδιος.

«Εάν και όταν το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και αυτή η Συνέλευση το αποφασίσουν, η Ινδονησία είναι έτοιμη να αναπτύξει 20.000 ή περισσότερους γιους και κόρες της για να βοηθήσει στη διατήρηση της ειρήνης στη Γάζα. Ή αλλού, στην Ουκρανία, στο Σουδάν, στη Λιβύη, παντού», δήλωσε ο πρόεδρος.

Υπό την προοπτική της εφαρμογής μιας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, η «διακήρυξη της Νέας Υόρκης» που έχει προετοιμάσει η Γαλλία και η Σαουδική Αραβία και υιοθετήθηκε πρόσφατα από μια συντριπτική πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, προβλέπει την ανάπτυξη υπό την αιγίδα του ΟΗΕ μιας «προσωρινής διεθνούς αποστολής σταθεροποίησης» στη Γάζα, με στόχο να παράσχει «εγγυήσεις ασφαλείας στην Παλαιστίνη και στο Ισραήλ».