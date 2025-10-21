Ιαπωνία: Η Σανάε Τακαΐτσι έγινε η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της χώρας

Η Σανάε Τακαΐτσι, επικεφαλής του κυβερνώντος ιαπωνικού Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος, κέρδισε σήμερα την ψήφο της κάτω βουλής για την πρωθυπουργία, ανοίγοντας το δρόμο για την ορκωμοσία της αργότερα σήμερα ως η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της χώρας. Sanae Takaichi, leader of Japan's ruling Liberal Democratic Party, won the lower house vote to choose the next prime minister, clearing the way for her inauguration as the country's first female premier later in the day. Follow our live coverage: https://t.co/cSmsotLTxn pic.twitter.com/XwTFgfird7 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ October 21, 2025

Η 64χρονη Τακαΐτσι έλαβε 237 ψήφους, υπερβαίνοντας την πλειοψηφία στην 465μελή βουλή, σύμφωνα με το προσωπικό της βουλής.

Αναμένεται ότι θα εγκριθεί και από τη λιγότερο ισχυρή άνω βουλή και να ορκισθεί το βράδυ ως 104η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, διαδεχόμενη τον Σιγκέρου Ισίμπα, ο οποίος ανακοίνωσε την παραίτησή του τον περασμένο μήνα αναλαμβάνοντας την ευθύνη για εκλογικές απώλειες.