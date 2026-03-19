Η ατάκα Τραμπ για το Περλ Χάρμπορ που «πάγωσε» την Τακαΐτσι – «Ποιος ξέρει καλύτερα από την Ιαπωνία για τον αιφνιδιασμό;»

Συνάντηση με την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σαναέ Τακαΐτσι είχε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Η πιο άβολη στιγμή ήρθε όταν ένας δημοσιογράφος ρώτησε σήμερα τον Ντόναλντ Τραμπ γιατί δεν ενημέρωσε συμμάχους όπως η Ιαπωνία για την πρόθεσή του να χτυπήσει το Ιράν, ο πρόεδρος απάντησε εν μέρει με ένα αστείο για την επίθεση στο Περλ Χάρμπορ κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Ένα πράγμα, δεν θέλετε να δίνετε υπερβολικά μηνύματα. Ξέρετε, όταν μπαίνουμε, το κάνουμε πολύ σκληρά και δεν το είπαμε σε κανέναν επειδή θέλαμε έκπληξη», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια διμερούς συνάντησης με τον Ιάπωνα πρωθυπουργό Τακαΐτσι στο Οβάλ Γραφείο.

«Ποιος ξέρει καλύτερα από την Ιαπωνία για τον αιφνιδιασμό;» είπε ο Τραμπ. «Γιατί δεν μου είπες για το Περλ Χάρμπορ; Εντάξει;» πρόσθεσε.