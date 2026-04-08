Handelsblatt: Το ΝΑΤΟ εξετάζει μια ναυτική αποστολή στο Στενό του Ορμούζ

Στο φως της δημοσιότητας έρχονται όπως αναφέρει η εφημερίδα Handelsblatt οι σκέψεις του ΝΑΤΟ για ναυτική αποστολή στο Στενό του Ορμούζ.

Συγκεκριμένα, για να διασφαλιστεί η ασφαλής ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο, το ΝΑΤΟ εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής ναυτικής αποστολής στην περιοχή σύμφωνα με Ευρωπαίους διπλωμάτες στις Βρυξέλλες. «Υπάρχουν πολλά επιχειρήματα υπέρ της διοργάνωσης αυτής ως αποστολής του ΝΑΤΟ», ανέφεραν πηγές του ΝΑΤΟ.

Ένα πλεονέκτημα μιας αποστολής του ΝΑΤΟ είναι ότι οι Αμερικανοί θα εμπλέκονταν. Ταυτόχρονα, η συμμαχία θα έδειχνε στις ΗΠΑ τη συνεχή αξία της. Μια ιδέα, επομένως, θα ήταν να ξεκινήσει αρχικά η αποστολή ως «συνασπισμός των προθύμων» και στη συνέχεια να ενσωματωθεί στις δομές διοίκησης της συμμαχίας στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα τον Ιούλιο.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, είχε προγραμματίσει συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο την Τετάρτη , σε μια προσπάθεια επίλυσης της διαμάχης μεταξύ των εταίρων της συμμαχίας σχετικά με τον πόλεμο με το Ιράν.

Η πιθανή αποστολή του ΝΑΤΟ στο Στενό του Ορμούζ θα μπορούσε να είναι ο «φόρος τιμής» που χρειάζεται για να κατευνάσει τον Τραμπ, σύμφωνα με πηγές εντός της συμμαχίας. Ο Τραμπ απείλησε πρόσφατα να αποσυρθεί από το ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με την Handelsblatt, οι συνομιλίες για την ναυτική ανάπτυξη βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο.

Πολλές πτυχές παραμένουν ασαφείς, αναφέρθηκε, ειδικά το αν η εκεχειρία θα τηρηθεί. Παρ ‘όλα αυτά, οι συνομιλίες για την ανάπτυξη αναμένεται να αποκτήσουν δυναμική τις επόμενες ημέρες, προστέθηκε.