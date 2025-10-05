Γάζα: Τα βλέμματα όλων στην Αίγυπτο για τις διαπραγματεύσεις Ισραήλ, Χαμάς – «Μπορεί να διαρκέσουν μερικές μέρες» το μήνυμα Τραμπ

Τα βλέμματα όλου του πλανήτη είναι στην Αίγυπτο όπου από την Δευτέρα 5/10 αναμένεται να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι ΗΠΑ, Ισραήλ και Χαμάς για να συζητήσουν για την εκεχειρία στη Γάζα.

Συγκεκριμένα, μετά τις θετικές απαντήσεις των Χαμάς και Ισραήλ στο σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, οι δυο πλευρές αναμένεται να κάτσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την απελευθέρωση των ομήρων της Χαμάς να είναι ένα από κεντρικά θέματα που αναμένεται να συζητηθούν. «Αυτή τη στιγμή διαπραγματεύονται. Έχουν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις. Αυτό θα κρατήσει μερικές ημέρες» είπε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους που βρισκόταν στον Λευκό Οίκο την Κυριακή 5/10.

Η ισραηλινή αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ, θα μεταβεί αύριο Δευτέρα στην Αίγυπτο, προκειμένου να συμμετάσχει στις συνομιλίες επί του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για το σχέδιό του για τη Γάζα, ανακοίνωσε το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Οι διαπραγματεύσεις θα διεξαχθούν στο θέρετρο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου, στην Ερυθρά Θάλασσα. Στο μεταξύ, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του ισραηλινού στρατού Εγιάλ Ζαμίρ δήλωσε σήμερα ότι οι μάχες θα συνεχιστούν στη Λωρίδα της Γάζας εάν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

«Δεν υπάρχει κατάπαυση του πυρός, αλλά μια αλλαγή στην επιχειρησιακή κατάσταση: οι πολιτικοί χρησιμοποιούν τα μέσα και τις επιτυχίες που είχατε επί του πεδίου για να τις μεταφράσουν σε διπλωματικά κέρδη. Εάν αποτύχει αυτή η προσπάθεια, θα ξαναρχίσουμε τη μάχη», είπε ο Ζαμίρ, μιλώντας σε στρατιώτες στη Λωρίδα της Γάζας.

Ντόναλντ Τραμπ: “Σπουδαία συμφωνία για το Ισραήλ”

Η πρόταση των ΗΠΑ που στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας είναι μια «σπουδαία συμφωνία» για το Ισραήλ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Η Χαμάς απάντησε θετικά την Παρασκευή, λέγοντας ότι αποδέχεται ορισμένα από τα 20 σημεία της πρότασης, περιλαμβανομένου του τερματισμού του πολέμου, της απόσυρσης των ισραηλινών δυνάμεων και της ανταλλαγής των ομήρων με Παλαιστίνιους κρατουμένους.

Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οι διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των ομήρων μπορεί να κρατήσουν «μερικές ημέρες».

«Αυτή τη στιγμή διαπραγματεύονται. Έχουν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις. Αυτό θα κρατήσει μερικές ημέρες» είπε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. «Θα δούμε πώς θα τελειώσει αυτό. Αλλά άκουσα να λένε ότι πηγαίνει πολύ καλά», πρόσθεσε.

Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των ομήρων αναμένεται να ξεκινήσουν αύριο Δευτέρα στην Αίγυπτο.

Αναφερόμενος εξάλλου στην πρόταση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν να θέσουν οι χώρες τους εθελοντικά ορισμένα όρια σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη στρατηγικών πυρηνικών όπλων, ο Τραμπ επανέλαβε ότι «του ακούγεται καλή ιδέα».

Τον περασμένο μήνα ο Πούτιν πρότεινε να διατηρήσει τα όρια του πυρηνικού οπλοστασίου της Ρωσίας, όπως έχουν καθοριστεί στη συνθήκη New START του 2010, η οποία λήγει τον Φεβρουάριο, εφόσον οι ΗΠΑ κάνουν το ίδιο.

Νετανιάχου: Είναι «πιθανό» η Χαμάς να μην συμφωνήσει στην απελευθέρωση ομήρων, αλλά τότε το Ισραήλ θα αναλάβει δράση

Μιλώντας στο πανευρωπαϊκό δίκτυο Euronews, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υιοθετεί προσεκτικό τόνο σχετικά με μια πιθανή συμφωνία για την απελευθέρωση ομήρων, λέγοντας μόνο ότι «είναι πιθανό» η Χαμάς να συμφωνήσει να απελευθερώσει τους ομήρους που κρατά στη Γάζα.

«Αν δεν συμβεί, αυτό που έχει πει ο Πρόεδρος Τραμπ είναι ότι θα υποστηρίξει πλήρως το Ισραήλ στην ανάληψη δυναμικής δράσης κατά της Χαμάς», προειδοποιεί ο Νετανιάχου, προσθέτοντας: «Ας ελπίσουμε ότι θα μπορέσουμε να το τελειώσουμε με τον εύκολο τρόπο και όχι με τον δύσκολο».

«Τώρα η ευθύνη πέφτει στη Χαμάς», λέει ο Νετανιάχου. Μετά την απελευθέρωση των ομήρων, η αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας και ο αφοπλισμός της Χαμάς «θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγματεύσεων», λέει ο Νετανιάχου.

Η Ευρώπη έχει «ουσιαστικά καταστεί άσχετη» με την προσπάθεια απελευθέρωσης των ομήρων και τερματισμού του πολέμου στη Γάζα, λέει ο Νετανιάχου. «Η Ευρώπη ήταν απούσα επειδή ουσιαστικά έχει υποκύψει στην παλαιστινιακή τρομοκρατία, στις ριζοσπαστικές ισλαμιστικές μειονότητες που βρίσκονται ανάμεσά τους», λέει για τις χώρες που αναγνώρισαν ένα παλαιστινιακό κράτος τον περασμένο μήνα.