Γάζα: Ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας των ΗΑΕ συζητά τις εξελίξεις της εκεχειρίας με Γουίτκοφ και Κούσνερ

Ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Σεΐχης Ταχνούν μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν συζήτησε σήμερα για τις εξελίξεις σε σχέση με την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και για τις προσπάθειες εδραίωσης της με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων των Εμιράτων WAM.

Η συνάντηση στη χώρα του Κόλπου πραγματοποιήθηκε μετά την επίσκεψη των δύο Αμερικανών αξιωματούχων στο Ισραήλ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Σεΐχης Αλ Ναχιάν εξήρε τις προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και τη δέσμευσή του στην προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή, εκτιμώντας τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ.

Κατά τη συνάντηση διερευνήθηκαν επίσης τρόποι για την ενίσχυση της σταθερότητας στην περιοχή και τονίστηκε η ανάγκη να μπει ένα τέλος στη συνεχιζόμενη κλιμάκωση, προκειμένου να αυξηθούν οι ευκαιρίες για ευημερία και βιώσιμη ανάπτυξη στη Μέση Ανατολή.