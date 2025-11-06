Γάζα: Ισραηλινός όμηρος που απελευθερώθηκε τον Οκτώβριο λέει πως υπέστη σεξουαλική κακοποίηση

Ένας ισραηλινός όμηρος που απελευθερώθηκε τον Οκτώβριο δήλωσε σε τηλεοπτική συνέντευξή του ότι υπέστη σεξουαλική κακοποίηση από παλαιστίνιους μαχητές κατά τη διάρκεια της διετούς αιχμαλωσίας του στη Λωρίδα της Γάζας. Πρόκειται για τον πρώτο άνδρα που διατυπώνει δημοσίως τέτοια καταγγελία.

Ο Ρομ Μπρασλάφσκι, 21 ετών, ο οποίος απήχθη από το μουσικό φεστιβάλ Nova στις 7 Οκτωβρίου 2023, παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Hazinor» που προβλήθηκε σήμερα από το Channel 13. Αφηγήθηκε πως τον έγδυσαν και τον έδεσαν, καταγγέλλοντας «σεξουαλική βία» με σκοπό να τον εξευτελίσουν. Όπως είπε, είναι δύσκολο να μιλήσει λεπτομερώς για αυτό. «Προσευχόμουν στον Θεό… Σε παρακαλώ, σώσε με! Βγάλε από εδώ», είπε στη συνέντευξη, χωρίς να μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μπρασλάφσκι ήταν όμηρος του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ – συμμάχου της Χαμάς, που συμμετείχε στην άνευ προηγουμένου επίθεση του 2023 στο Ισραήλ. Στη διάρκεια της αιχμαλωσίας του, οι απαγωγείς είχαν δώσει στη δημοσιότητα βίντεο στο οποίο ο Μπρασλάφσκι εμφανιζόταν σκελετωμένος, να πονάει και να κλαίει.

Εκπρόσωπος του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ, με τον οποίο επικοινώνησε το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, δήλωσε πως ο ισχυρισμός του Μπρασλάφσκι περί σεξουαλικής κακοποίησης είναι «αναληθής».

Εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι η αφήγηση του Μπρασλάφσκι είναι ενδεικτική της πραγματικής φύσης των ένοπλων οργανώσεων στη Λωρίδα της Γάζας.

Τουλάχιστον τέσσερις γυναίκες, πρώην όμηροι, έχουν μιλήσει δημοσίως για περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης εναντίον των ίδιων ή άλλων αιχμαλώτων.

Τον Μάρτιο του 2024, ομάδα εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ ανέφερε πως συνέλεξε αξιόπιστες πληροφορίες ότι ορισμένοι από τους ομήρους που μεταφέρθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας είχαν πέσει θύματα σεξουαλικής βίας.

Από την πλευρά της, η Χαμάς έχει αρνηθεί αυτούς τους ισχυρισμούς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ρομ Μπρασλάφσκι περιέγραψε επίσης στη συνέντευξή του συχνούς ξυλοδαρμούς. «Προσεύχεσαι απλώς στον Θεό να σταματήσουν. Κι όσο βρισκόμουν εκεί… κάθε μέρα, ύστερα από κάθε ξυλοδαρμό… έλεγα στον εαυτό μου πώς πέρασα άλλη μια μέρα στην κόλαση!».

Κατά την επίθεση που εξαπέλυσαν παλαιστίνιοι μαχητές την 7η Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ, 1.218 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 251 απήχθησαν, σύμφωνα με στοιχεία των ισραηλινών αρχών. Ακολούθησε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, που έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 68.000 ανθρώπους, σύμφωνα με απολογισμό των υγειονομικών αρχών του παλαιστινιακού θύλακα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μπρασλάφσκι είναι ένας από τους 20 ομήρους που απελευθερώθηκαν στις 13 Οκτωβρίου 2025, στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Ως αντάλλαγμα, αφέθηκαν ελεύθεροι περίπου 2.000 Παλαιστίνιοι που κρατούνταν σε ισραηλινές φυλακές.

Οργανώσεις για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ορισμένες εκ των οποίων από το Ισραήλ, έχουν καταγγείλει κακοποίηση Παλαιστινίων σε ισραηλινές φυλακές κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων περιστατικών σεξουαλικής βίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ισραηλινές αρχές λένε πως διερευνούν δεκάδες τέτοιες αναφορές, αλλά αρνείται τις καταγγελίες περί συστηματικής κακοποίησης.