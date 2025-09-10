Γαλλία: Στις φλόγες εστιατόριο στο κέντρο του Παρισιού εν μέσω των διαδηλώσεων «Ας μπλοκάρουμε τα πάντα»

Πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν να κατασβήσουν μια πυρκαγιά που ξέσπασε σε κεντρικό εστιατόριο του Παρισιού, εν μέσω πανεθνικών διαδηλώσεων στη Γαλλία, καθώς η χώρα μπαίνει ξανά σε μια περίοδο πολιτικής κρίσης μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης Φρανσουά Μπαϊρού.

Τηλεοπτικές εικόνες δείχνουν φλόγες να γλείφουν την πρόσοψη του κτιρίου και ένας άνδρας εθεάθη να κατεβαίνει από σκαλωσιές στο διπλανό κτίριο.

Με κεντρικό σύνθημα «Ας μπλοκάρουμε τα πάντα», οι πρώτες κινητοποιήσεις άρχισαν σήμερα το πρωί στη χώρα έπειτα από μια νέα έκκληση για αποκλεισμούς που έγινε σε μέσα κονωνικής δικτύωσης. EPA

Αυτή η κινητοποίηση πραγματοποιείται την επομένη του διορισμού στη θέση του πρωθυπουργού του Σεμπαστιάν Λεκορνί, μέχρι τώρα υπουργού Άμυνας. Διαδέχεται τον κεντρώο Φρανσουά Μπαϊρού, ο οποίος παραιτήθηκε μετά την πτώση της κυβέρνησής του καθώς δεν έλαβε την ψήφο εμπιστοσύνης του κοινοβουλίου.

Διαδηλωτές σε όλη τη Γαλλία διέκοψαν την κυκλοφορία, έκαψαν κάδους απορριμμάτων ενώ σημειώθηκαν συγκρούσεις με την αστυνομία, σε εκδηλώσεις οργής κατά του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, του πολιτικού κατεστημένου και των προγραμματισμένων περικοπών στον προϋπολογισμό.