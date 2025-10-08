Γαλλία: Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει πολιτική συμφωνία που θα μπορούσε να αποτρέψει τις εκλογές

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιάν Λεκορνί άφησε σήμερα ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει εντός της ημέρας μία πολιτική συμφωνία που θα μπορούσε να αποτρέψει την προσφυγή σε νέες βουλευτικές εκλογές.

Μιλώντας από το πρωθυπουργικό μέγαρο, λίγο πριν αρχίσει τις διαδοχικές συναντήσεις του με τους εκπροσώπους τριών κομμάτων της αριστεράς, τους Σοσιαλιστές, τους Οικολόγους και τους Κομμουνιστές, ο τελών υπό παραίτηση Γάλλος πρωθυπουργός διαπίστωσε ότι «υπάρχει βούληση» των πολιτικών δυνάμεων να συμφωνήσουν επί του σχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026 πριν το τέλος του έτους.

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Εμανουέλ Μακρόν έχει δώσει προθεσμία ως σήμερα το βράδυ στον Λεκορνί για να διαπιστώσει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τον σχηματισμό βιώσιμης κυβέρνηση στην χώρα.