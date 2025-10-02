Γαλλία: Κλειστός ο Πύργος του Άιφελ λόγω πανεθνικής απεργίας (φωτογραφίες)

Χιλιάδες πολίτες κατέβηκαν στους δρόμους σε περισσότερες από 200 πόλεις της Γαλλίας την Πέμπτη, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στις περικοπές δαπανών και ζητώντας αυξημένους φόρους για τους πλούσιους. Τα συνδικάτα καλούν τον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί να αποσύρει τα μέτρα του προϋπολογισμού που είχε προτείνει ο προκάτοχός του, τα οποία περιλαμβάνουν «πάγωμα» κοινωνικών παροχών και μέτρα λιτότητας που, σύμφωνα με πολλούς, θα πλήξουν περαιτέρω την αγοραστική δύναμη των χαμηλόμισθων και μεσαίων εργαζομένων. EPA

Στο Παρίσι, χιλιάδες εργαζόμενοι, συνταξιούχοι και φοιτητές ξεκίνησαν τις διαδηλώσεις το απόγευμα της Πέμπτης από την Place d’Italie, ενώ ο Πύργος του Άιφελ ενημέρωσε τους επισκέπτες ότι θα παραμείνει κλειστός λόγω της απεργίας.

Η πανεθνική απεργία, που κηρύχθηκε από τα μεγάλα γαλλικά συνδικάτα, αποτελεί την τελευταία μιας σειράς κινητοποιήσεων που ξεκίνησαν τον προηγούμενο μήνα, εν μέσω πολιτικής αναταραχής και έντονων συζητήσεων για τον προϋπολογισμό. EPA

Ο πρωθυπουργός Λεκορνί, που διορίστηκε τον περασμένο μήνα, δεν έχει ακόμη παρουσιάσει τις λεπτομέρειες των δημοσιονομικών του σχεδίων και δεν έχει ορίσει τα μέλη της κυβέρνησής του, κάτι που αναμένεται τις επόμενες ημέρες. Το κοινοβούλιο, που παραμένει βαθιά διχασμένο, θα συζητήσει το νομοσχέδιο για τον προϋπολογισμό μέχρι το τέλος του έτους. epa12423846 People demonstrate during a nationwide inter-union protest day in Paris, France, 02 October 2025. French unions have called for a nationwide strike and protests against the government’s proposed austerity measures. EPA/YOAN VALAT

Η Σόφι Μπινέ, επικεφαλής του συνδικάτου CGT, τόνισε: «Είναι αλήθεια, είναι η πρώτη φορά που γίνονται τρεις ημέρες απεργιών και διαδηλώσεων σε ένα μήνα χωρίς κυβέρνηση ή προϋπολογισμό. Αυτό δείχνει το επίπεδο της κοινωνικής οργής».

«Γιατί διαμαρτυρόμαστε τώρα; Επειδή αισθανόμαστε ότι τώρα είναι η στιγμή που λαμβάνονται οι αποφάσεις και θέλουμε να ακουστούμε», πρόσθεσε η Μπινέ.

Το υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε ότι μέχρι το μεσημέρι 85.000 διαδηλωτές είχαν βγει στους δρόμους γύρω από το Παρίσι. Η εθνική σιδηροδρομική εταιρεία SNCF ανακοίνωσε ότι οι κύριες υπηρεσίες των τρένων λειτουργούσαν κανονικά, με ορισμένες περιφερειακές γραμμές να αντιμετωπίζουν μικρές διακοπές. Στην πρωτεύουσα, η κυκλοφορία του Μετρό ήταν σχεδόν κανονική, ενώ κάποια δρομολόγια εργαζομένων είχαν μειωμένη χωρητικότητα.

Ορισμένοι εκπαιδευτικοί και εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας συμμετείχαν επίσης στην απεργία, αν και συνολικά η ανταπόκριση φαίνεται μικρότερη σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Στις 18 Σεπτεμβρίου, πάνω από 500.000 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε διάφορες πόλεις της χώρας, ανάμεσά τους και το Παρίσι, σύμφωνα με στοιχεία της αστυνομίας. Τα συνδικάτα υπολόγισαν ότι περισσότερα από 1 εκατομμύριο άτομα συμμετείχαν σε όλη τη Γαλλία.