Γαλλία: Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες από ανεμοστρόβιλο στα βόρεια του Παρισιού (Βίντεο)

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε από ανεμοστρόβιλο που έπληξε την περιοχή του Βαλ ντ’Ουάζ, στα βόρεια του Παρισιού, ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνέζ.

Ο υπουργός είπε ότι παρακολουθεί την κατάσταση και ότι πολλοί άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν λόγω του ανεμοστρόβιλου.

Σε βίντεο που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εικόνες από τις ζημιές σε σπίτια δείχνουν στέγες που έχουν ξεκολλήσει, παρασυρμένες από τον πολύ δυνατό και τοπικό άνεμο. Άλλα βίντεο αποκαλύπτουν πεσμένα δέντρα και δρόμους γεμάτους με διάφορα αντικείμενα που έχουν εκτοξευθεί από τον καιρό, συμπεριλαμβανομένων κλαδιών.