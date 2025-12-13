Γαλλία: Αυτοκίνητο βυθίστηκε σε δημοτική πισίνα – Η οδηγός μπέρδεψε το γκάζι με το φρένο

Τρόμος επικράτησε στην κοινότητα La Ciotat της Γαλλίας όταν μια 38χρονη μητέρα μπέρδεψε το γκάζι με το φρένο και οδήγησε το αυτοκίνητό της σε πισίνα.

Συγκεκριμένα, το όχημα αφού έσπασε την γυάλινη πρόσοψη του κτιρίου, στη συνέχεια έπεσε μέσα στην πισίνα, μπροστά στα μάτια εργαζομένων και περί των 20 κολυμβητών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

A car, with a woman and young child inside, crashed through the glass wall of a municipal pool in the French town of La Ciotat, landing in the main basin where several swimmers were present pic.twitter.com/jKX6bb7lNQ— Reuters (@Reuters) December 12, 2025

Δυο ναυαγοσώστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τόσο τη μητέρα όσο και το παιδί που ήταν μέσα στο όχημα, ενώ σύμφωνα με την ανακοίνωση από το δημαρχείο της πόλης δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Χθες βράδυ, Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025, σημειώθηκε ατύχημα στο πάρκινγκ Paul-Éluard.

Μετά από ένα οδηγικό λάθος, ένα όχημα που μετέφερε έναν ενήλικα και ένα παιδί έπεσε πάνω στον περιμετρικό φράχτη της πισίνας και στη συνέχεια στην γυάλινη πόρτα πριν καταλήξει στην πισίνα.

Χάρη στην άμεση επέμβαση δύο ναυαγοσωστών και ενός ακόμη ατόμου, οι επιβαίνοντες απεγκλωβίστηκαν από το όχημα και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι πυροσβέστες, μαζί με την εθνική και δημοτική αστυνομία, έσπευσαν αμέσως για να ασφαλίσουν το σημείο. Η πόλη πρέπει τώρα να προχωρήσει στην απομάκρυνση του οχήματος. Λόγω των εκτεταμένων ζημιών, η πισίνα θα παραμείνει κλειστή μέχρι νεωτέρας.