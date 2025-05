Μια σοκαριστική υπόθεση με θύμα μια νεαρή κοπέλα και αρνητικούς πρωταγωνιστές τους γονείς της αποκαλύφθηκε στο Νιού Τζέρσι των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, η εισαγγελική λειτουργός που ανέλαβε την υπόθεση της 18χρονης, αποκάλυψε πως η 38χρονη μητέρα της, η Μπρέντα Σπένσερ και ο 41χρονος πατριός της, Μπράντον Μόζλι, την ανάγκασαν να σταματήσει το σχολείο το 2018 και από τότε περιορίστηκε στο σπίτι, ζώντας τον απόλυτο εφιάλτη.

Όπως αποδείχθηκε, το θύμα τα τελευταία 7 χρόνια ζούσε αιχμάλωτη είτε μέσα στο μπάνιο του σπιτιού τους που ήταν κλειδωμένο με λουκέτο, είτε σε κλουβί σκύλων είτε σε δωμάτιο με ανιχνευτή κίνησης ώστε το ζευγάρι να μπορεί να καταλάβει πότε προσπαθεί να το “σκάσει”.

Το ζευγάρι την άφηνε να βγαίνει όταν έκαναν επισκέψεις συγγενείς και μετά την έθετε ξανά σε αιχμαλωσία.

Ωστόσο στις 8 Μαΐου, το κορίτσι κατάφερε να ξεφύγει με τη βοήθεια ενός γείτονά της.

Η αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό 2 ημέρες μετά και συνέλαβε το ζευγάρι που κατηγορείται για απαγωγή, αιχμαλωσία, επίθεση και σύσταση συμμορίας.

Breaking:Gloucester Township couple charged for confining and abusing child.Prosecutors say girl held captive inside a dog cage and chained inside the bathroom for years. The now 18 year old escaped last week. Brenda Spencer and

Branndon Mosley is also a SEPTA train engineer. pic.twitter.com/5vkn9kZYZD