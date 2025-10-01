Εντυπωσιακή διέλευση ελληνικών F-16 Viper πάνω από τη Λευκωσία για την 65η επέτειο της Κυπριακής Δημοκρατίας (βίντεο)

Η Ελλάδα τίμησε την 65η επέτειο της Κυπριακής Δημοκρατίας με εντυπωσιακή παρουσία στον ουρανό της Λευκωσίας, καθώς δύο μαχητικά F-16 Viper πραγματοποίησαν διελεύσεις πάνω από τη στρατιωτική παρέλαση.

Τα μαχητικά, οπλισμένα και πλήρως αναβαθμισμένα, πέταξαν από την πλευρά της Λάρνακας, εκτελώντας στροφή αριστερά πάνω από τον χώρο της παρέλασης, προσδίδοντας ξεχωριστό χρώμα στους εορτασμούς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας, Θανάσης Δαβάκης, υπογράμμισε ότι η διέλευση των F-16 επιβεβαιώνει έμπρακτα το ενιαίο αμυντικό δόγμα Ελλάδας – Κύπρου. Στις δηλώσεις του ανέφερε επίσης τη συγκίνηση που νιώθει κάθε Έλληνας επισκεπτόμενος τη Μεγαλόνησο.

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, επισήμανε μετά την παρέλαση ότι η προσπάθεια ενίσχυσης της αποτρεπτικής ισχύος της Εθνικής Φρουράς θα συνεχιστεί, τονίζοντας ότι ο αγώνας της Κύπρου και της Ελλάδας στοχεύει στην απελευθέρωση και την επανένωση της πατρίδας. Όπως σημείωσε, η παρουσία των ελληνικών F-16 στέλνει ξεκάθαρα μηνύματα για τη συνεργασία και τη σταθερότητα στην περιοχή.

Στους εορτασμούς παρουσιάστηκαν επίσης τα νέα ελικόπτερα Η145Μ, ενισχύοντας το εντυπωσιακό οπτικό θέαμα της στρατιωτικής παρέλασης στη Λευκωσία.