Βρετανία: «Πράσινο» φως στις ΗΠΑ για να χρησιμοποιήσουν τις βάσεις για να χτυπήσουν το Ιράν στο Στενό του Ορμούζ

Σύμφωνα με το BBC το Ηνωμένο Βασίλειο ενέκρινε τη χρήση των βάσεων του από τις ΗΠΑ για την έναρξη επιθέσεων σε ιρανικές θέσεις που στοχεύουν στο Στενό του Ορμούζ.

Η Ντάουνινγκ Στριτ είχε προηγουμένως επιτρέψει στις αμερικανικές δυνάμεις να χρησιμοποιούν βρετανικές βάσεις για επιχειρήσεις που αποτρέπουν την εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν που θέτουν σε κίνδυνο βρετανικά συμφέροντα ή ζωές.

Ωστόσο, οι υπουργοί συμφώνησαν κατά τη διάρκεια σημερινής συνάντησης ότι η χρήση των βρετανικών βάσεων από τις ΗΠΑ θα μπορούσε πλέον να επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνει την προστασία πλοίων στο Στενό του Ορμούζ.

Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα εμπλακεί άμεσα στις επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή και συγκεκριμένα το Ιράν, με την Ντάουνινγκ Στριτ να αναφέρει ότι «οι αρχές πίσω από την προσέγγιση του Ηνωμένου Βασιλείου στη σύγκρουση παραμένουν οι ίδιες».

Ένας εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ δήλωσε ότι οι υπουργοί συμφώνησαν σήμερα ότι οι βάσεις θα μπορούσαν πλέον να χρησιμοποιηθούν για «αμυντικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ» με στόχο «δυνατότητες που χρησιμοποιούνται για την επίθεση σε πλοία στο Στενό του Ορμούζ».

Προσθέτουν ότι «οι υπουργοί υπογράμμισαν την ανάγκη για επείγουσα αποκλιμάκωση και ταχεία επίλυση του πολέμου».