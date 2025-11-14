Αστυνομική επιχείρηση σε σιδηροδρομικό σταθμό στο Παρίσι – Άνδρας απείλησε να κόψει τον λαιμό μίας γυναίκας και του γιού της

Αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη σήμερα το μεσημέρι στο σιδηροδρομικό σταθμό Μονπαρνάς του Παρισιού στη Γαλλία, δήλωσε ένας αυτόπτης μάρτυρας στο Reuters.

Η αστυνομία έδωσε εντολή για εκκένωση του σταθμού. Η αστυνομία έδωσε εντολή για εκκένωση του σιδηροδρομικού σταθμού, αφού ένας άνδρας φέρεται ότι απείλησε να κόψει το λαιμό του γιου και της συζύγου του στο τρένο μεταξύ Ρεν και Παρισιού και συνελήφθη από την αστυνομία στην πλατφόρμα.