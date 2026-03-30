Αργεντινή: Νεκρός 13χρονος από πυροβολισμούς σε σχολείο – 8 τραυματίες (Βίντεο)
Ένας 15χρονος άνοιξε πυρ μέσα σε σχολείο
Ένας 13χρονος μαθητής σκοτώθηκε και τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα, όταν ένας 15χρονος άνοιξε πυρ μέσα σε σχολείο στην Αργεντινή, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.
Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο σχολείο Μαριάνο Μορένο στην πόλη Σαν Κριστόμπαλ, στην κεντρική επαρχία Σάντα Φε στην Αργεντινή.
#Atención | 🚨 El school shooting, algo que se creía solo de Estados Unidos, ocurrió esta vez en Argentina. 🇦🇷
Un alumno de 15 años entró armado a la Escuela N°40 "Mariano Moreno" en la provincia de Santa Fe.
Hasta el momento se conoce una víctima de apenas 12 años. El hecho… pic.twitter.com/rHjVflmTmg— EL TIEMPO (@ELTIEMPO) March 30, 2026
Ο δράστης συνελήφθη, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια πηγή του επαρχιακού υπουργείου ασφαλείας.
🇦🇷 JUST IN: 13-yo KILLED, 2 wounded during school SHOOTING in Argentina — TN
Shooter, age 15, smuggled a shotgun inside a guitar case and fired at his classmates during the flag raising ceremony
Attacker has been detained. pic.twitter.com/Gr1M3O1NPl— Md.Sakib Ali (@iamsakibali1) March 30, 2026
