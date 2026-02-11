Απίστευτη κίνηση από σκύλο – ήρωα στις ΗΠΑ – Βρήκε και έσωσε ένα εξαφανισμένο 3χρονο (Βίντεο)
Έχει γίνει viral το βίντεο
Σε μια τρομερή κίνηση προχώρησε ένας σκύλος-ήρωας στις ΗΠΑ όταν βρήκε και έσωσε ένα εξαφανισμένο 3χρονο παιδί.
Συγκεκριμένα, όλα συνέβησαν στο Λούισβιλ του Κεντάκι όταν ο σκύλος βοήθησε με τον τρόπο του τις Αρχές να βρουν ένα 3χρονο παιδί που είχε εξαφανιστεί.
Στο βίντεο που έχει γίνει viral στα social media φαίνονται οι κινήσεις του προκειμένου να φτάσει στα ίχνη του παιδιού.
«Δεν ήταν η ίδια περιγραφή, αλλά ήταν ένα μικρό παιδί που χτύπησε την κάμερα του κουδουνιού της πόρτας της και έφυγε τρέχοντας» ανέφερε στο ABCNEWS ένας από τους αστυνομικούς που συμμετείχαν στις έρευνες.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις