Βαγγέλης Παυλίδης: Σκόραρε και με την Φαμαλικάο – Έφτασε τα 50 γκολ με την Μπενφίκα

Η Μπενφίκα κέρδισε την Φαμαλικάο με 1-0 στο πρωτάθλημα της Πορτογαλίας και το μοναδικό γκολ το πέτυχε ο «50αρης» πια Βαγγέλης Παυλίδης.

Ο Έλληνας διεθνής έφτασε τα 14 γκολ στο πρωτάθλημα όντας ο πρώτος σκόρερ, άλλα πιο σημαντικό επίτευγμα είναι τα 50 γκολ σε 86 εμφανίσεις με την φανέλα των «αετών».

Παρότι στις αρχές άργησε να βρει τα πατήματά του και αμφισβητήθηκε από πολλούς, ο 27χρονος δε μπορεί να σταματήσει να σκοράρει και είναι από τους κορυφαίους σκόρερ στην Ευρώπη. Αφότου έσπασε το θρυλικό ρεκόρ του Εουσέμπιο, συνεχίζει να σπάει όλα τα κοντέρ.