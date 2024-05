O Γιάννης Αντετοκούνμπο έγινε ρεπόρτερ και έκανε ερωτήσεις στον αδερφό του Κώστα Αντετοκούνμπο μετά την πρόκριση του Παναθηναϊκού στον τελικό του Final Four της Euroleague.

«Ήμουν νευρικός. Ήμουν έτοιμος να παίξω. Η άμυνα καθόρισε το ματς. Η Φενερ είναι πολύ καλή ομάδα επιθετικά, βάζει αρκετούς πόντους, τους κρατήσαμε στους 57. Παίξαμε σκληρά άμυνα. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που έχουμε την ευκαιρία να το πάρουμε και είμαστε έτοιμοι για τον τελικό και το επόμενο ματς» είπε ο Κώστας Αντετοκούνμπο στον αδερφό του.

Our new reporter @Giannis_An34 asking the post-game questions to finalist and his brother @Kostas_ante13 after the Semi-Final 🎙 #F4GLORY pic.twitter.com/MGUsA9DxE7