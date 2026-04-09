Τάιλερ Ντόρσεϊ: Αναδείχθηκε MVP της 36ης αγωνιστικής

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ του Ολυμπιακού αναδείχθηκε MVP της 36ης αγωνιστικής της EuroLeague μετά την τρομερή εμφάνιση του απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο γκαρντ του Ολυμπιακού πήρε φωτιά στην αρχή του παιχνιδιού σταμάτησε 37 πόντους (3/4 δίποντα, 7/12 τρίποντα, 10/11 βολές), 1 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα και 8 κερδισμένα φάουλ, ενώ υπέπεσε σε 2 λάθη και 1 φάουλ.

👨‍🔬 He made a promise. He kept it.@TDORSEY_1 caught fire, 7 threes and elite consistency to secure MVP of the Round.#EveryGameMatters pic.twitter.com/sLHqeQ1Qny— EuroLeague (@EuroLeague) April 9, 2026

Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο οι 37 πόντοι, όσο και οι 43 βαθμοί αποτελούν ρεκόρ καριέρας για τον Ντόρσεϊ στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.