Τάιλερ Ντόρσεϊ: Αναδείχθηκε MVP της 36ης αγωνιστικής
Ο γκαρντ του Ολυμπιακού έκανε ρεκόρ καριέρας με 37 πόντους απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ του Ολυμπιακού αναδείχθηκε MVP της 36ης αγωνιστικής της EuroLeague μετά την τρομερή εμφάνιση του απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης.
Ο γκαρντ του Ολυμπιακού πήρε φωτιά στην αρχή του παιχνιδιού σταμάτησε 37 πόντους (3/4 δίποντα, 7/12 τρίποντα, 10/11 βολές), 1 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα και 8 κερδισμένα φάουλ, ενώ υπέπεσε σε 2 λάθη και 1 φάουλ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο οι 37 πόντοι, όσο και οι 43 βαθμοί αποτελούν ρεκόρ καριέρας για τον Ντόρσεϊ στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις