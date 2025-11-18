Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Συνάντηση Μητσοτάκη και Μποντίρογκα για το Final Four που θα γίνει στην Αθήνα

Μαζί και ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής στο Final Four, Δημήτρης Φραγκάκης

Συνάντηση Μητσοτάκη και Μποντίρογκα για το Final Four που θα γίνει στην Αθήνα
(ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της Euroleague Basketball, Ντέγιαν Μποντιρόγκα.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν το επερχόμενο Final Four της Euroleague στην Αθήνα, το τριήμερο 22-24 Μαΐου 2026.

Μαζί τους στη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου ήταν και ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής στο Final Four, Δημήτρης Φραγκάκης.

