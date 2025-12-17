Σπόρτινγκ – ΠΑΟΚ 62-70: Πέρασε από την Πορτογαλία και έκανε το 2/2 στη δεύτερη φάση του FIBA Europe Cup

Ο ΠΑΟΚ ήθελε τη νίκη και έκανε αυτό ακριβώς απόψε το βράδυ στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας.

Χωρίς η απόδοσή του να φτάσει σε υψηλά στάνταρ, επέβαλε το ρυθμό του στο δεύτερο ημίχρονο, νίκησε 70-62 τη Σπόρτινγκ, πέτυχε τη δεύτερή του νίκη στον όμιλο και έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο τη χρονιά όσον αφορά την Ευρώπη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν καλύτερα το παιχνίδι και είχαν το προβάδισμα στο πρώτο δεκάλεπτο. Με τον Μorgan να έχει ήδη 11 πόντους, προηγήθηκαν 19-10 στο 6ο λεπτό και ήταν στο +6 (21-15) στη λήξη της πρώτης περιόδου.

Αν και ο ΠΑΟΚ μείωσε 22-19 στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου, βρέθηκε ξανά στο -9 (31-22 στο 15’30’’). Η ομάδα μας απάντησε με σερί 0-9 για το 31-31 (18’30’’), για να ολοκληρωθεί tο πρώτο ημίχρονο με ισχνό προβάδισμα των γηπεδούχων (36-35).

Με 5 συνεχόμενους πόντους του Melvin ο ΠΑΟΚ πήρε για πρώτη φορά το προβάδισμα (36-40) και έχοντας πλέον τον έλεγχο στο ρυθμό του αγώνα, με τρίποντο του Tyree ξέφυγε με 6 (47-53 στο 28’30’’). Με νέο τρίποντο του Αμερικανού στη λήξη της τρίτης περιόδου ο ΠΑΟΚ ξέφυγε με 9 (49-58).

Συνεχίζοντας στον ίδιο ρυθμό και στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου, ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με διαφορά 15 πόντων Ι(49-64), οι γηπεδούχοι ωστόσο προσπάθησαν να επιστρέψουν στο παιχνίδι. Με σερί 10-0 μείωσαν στους (59-64), αλλά ο ΠΑΟΚ είχε τον τρόπο για να κρατήσει και τη νίκη και να αυξήσει τη διαφορά, για το τελικό 62-70.