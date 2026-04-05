Σε τεχνητό κώμα μπήκε ο Μιρτσέα Λουτσέσκου – Για Ρουμανία φεύγει ο Ράζβαν Λουτσέσκου μετά το ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου έπαθε καρδιακή ανακοπή την ώρα που βρισκόταν στο νοσοκομείο την περασμένη Παρασκευή (3/4) με την κατάσταση του να χειροτερεύει τα τελευταία 24ωρα.

Τα μέσα της Ρουμανίας αναφέρουν ότι ο έμπειρος προπονητής βρίσκεται πλέον σε τεχνητό κώμα και η κατάσταση είναι κρίσιμη.

Ο Λουτσέσκου νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Βουκουρεστίου και μετά από νέες αρρυθμίες στην καρδιά του μεταφέρθηκε σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου οι γιατροί αποφάσισαν να τον θέσουν σε τεχνητό κώμα προκειμένου να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του και να μειώσουν την καταπόνηση του οργανισμού του.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του digisport.ro, ο Ρουμάνος προπονητής και πατέρας του Ραζβάν Λουτσέσκου του ΠΑΟΚ είναι σε κρίσιμη κατάσταση, αλλά παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς, οι οποίοι προσπαθούν να σταθεροποιήσουν τις ζωτικές του λειτουργίες. Η οικογένειά του έχει ενημερωθεί και βρίσκεται κοντά του, με εξαίρεση τον τεχνικό του Δικεφάλου του Βορρά.

Ο Ραζβάν Λουτσεσκου έχει σε λίγες ώρες τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στα πλέι οφ της Super League και μετά το φινάλε της αναμέτρησης αναμένεται να φύγει απευθείας για την πατρίδα του, με ιδιωτική πτήση, ώστε να βρεθεί στο πλευρό του πατέρα του και θρύλου του ρουμανικού ποδοσφαίρου.