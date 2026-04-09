Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα
Στο πλευρό της 800 οπαδοί της
Η ΑΕΚ έχει απόψε ραντεβού με την ιστορία καθώς αντιμετωπίζει την Ράγιο Βαγιεκάνο στην Μαδρίτη για τα προημιτελικά του Conference League.
Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις19:45 και θα μεταδοθεί από το COSMOTE Sport 2 και τον ΑΝΤ1.
Η Ένωση έχει ην ευκαιρία να περάσει σε ημιτελική φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης μετά από 46 ολόκληρα χρόνια! Η ΑΕΚ θα έχει στο πλευρό της περίπου 800 οπαδούς της, οι οποίοι θα πάρουν τη θέση τους στο πάνω διάζωμα του Βαγιέκας
