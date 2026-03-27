Πρωτέας Βούλας-Παναθηναϊκός 80-76: Η ομάδα του Δεσποτάκη πήρε το εισιτήριο για την πρόκριση στον τελικό

Ο Πρωτέας Βούλας έκανε την έκπληξη και στην παράταση πήρε την πρόκριση στον τελικό του Final 4 του Κυπέλλου Ελλάδας μπάσκετ των Γυναικών, επιστρέφοντας στην καταληκτική μάχη μετά από 13 χρόνια και συγκεκριμένα από το 2013 στον Βόλο, όταν είχε κατακτήσει το τρόπαιο.

Η ομάδα της Βούλας επικράτησε με 80-76 του Παναθηναϊκού στα ημιτελικά, στο ΔΑΚ Ελευθερούπολης.

Τα δεκάλεπτα: 21-12, 31-29, 48-53, 70-70κ.α., 80-76 παρ.