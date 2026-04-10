Πέθανε σε ηλικία 65 ετών ο Αντώνης Γεωργαλλίδης

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 65 ετών ο Αντώνης Γεωργαλλίδης βυθίζοντας τον χώρο του αθλητισμού στο πένθος.

Συγκεκριμένα, ο τεχνικός διευθυντής του ΚΟΕΑΣ και πρώην πρωταθλητής στα σπριντ πέθανε μετά από μακροχρόνια μάχη με τον καρκίνο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Αντώνης Γεωργαλλίδης υπήρξε πρωταθλητής στα σπριντ και κάτοχος παγκύπριων και πανελλήνιων ρεκόρ. Υπηρέτησε επί περίπου 40 χρόνια την ΚΟΕΑΣ από διάφορες θέσεις – τα τελευταία 14 από τη θέση του γενικού διευθυντή.

Με απόφαση του ΔΣ του ΚΟΕΑΣ, οι σημαίες στους επόμενους αγώνες στίβου θα κυματίζουν μεσίστιες, ενώ τα φετινά Παγκύπρια Πρωταθλήματα Ανδρών / Γυναικών θα είναι αφιερωμένα στον Αντώνη Γεωργαλλίδη

«Παρακαλούμε δεχθείτε τα Θερμά και Ειλικρινή Συλλυπητήρια της Προέδρου του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Σοφίας Σακοράφα και ολόκληρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Στίβου, για την αδόκητη απώλεια του Αντώνη Γεωργαλλίδη, ενός πρωταθλητή, ενός μέχρι το τέλος αγωνιστή, μιας εμβληματικής προσωπικότητας με διαχρονική παρουσία στο κίνημα του κλασικού αθλητισμού και πολύτιμο έργο στον Κυπριακό στίβο και την ΚΟΕΑΣ.

Η προσφορά του θα δικαιώνει πάντα την τιμή όλων μας στη μνήμη του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα… Η Πρόεδρος του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Σοφία Σακοράφα» αναφέρει η ανακοίνωση του ΣΕΓΑΣ.