Περιστέρι – Κουταΐσι 102-67: Εύκολα το 2/2 στο FIBA Europe

Με μία κυριαρχική εμφάνιση, το Περιστέρι συνέτριψε την Κουτάισι στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», γράφοντας το «δύο στα δύο» στον 5ο όμιλο του FIBA Europe Cup.

Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου έφτασε άνετα στη νίκη με 102-67 επί των Γεωργιανών, υποχρεώνοντας τους στη δεύτερη ήττα τους σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

Η διάρκεια στο κομμάτι της άμυνας σε συνδυασμό με την υπεροχή στα ριμπάουντ (48 έναντι 25), απλοποίησε το έργο του Περιστερίου, το οποίο εξασφάλισε μία διψήφια διαφορά από το πρώτο δεκάλεπτο (30-19) και την εκτόξευσε στο +40 στο 38΄ (98-58).

Πρώτος σκόρερ της ελληνικής ομάδας ο Ράιλι Άμπερκρόμπι με 15 πόντους, ενώ με νταμπλ νταμπλ τελείωσε τον αγώνα ο Τζέικ Βαν Τούμπεργκεν (13π., 11ρ.).

Τα δεκάλεπτα: 30-19, 49-27, 76-46, 102-67

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Ξανθόπουλος): Νίκολς 13 (3), Καρντένας 4, Τούμπεργκεν 13, Πέιν 12, Ιτούνας 8 (2), Μουράτος 6, Άμπερκρομπι 15 (2), Κακλαμανάκης 12, Χάρις 12 (2), Γιάνκοβιτς 4, Παπαγεωργίου 3 (1).

ΚΟΥΤΆΙΣΙ (Τουγκούσι): Μπερεκασβίλι 9, Καβταράτζε 4, Μπρόουνινγκ 11 (1), Σοσέλια 3, Μπόικιν 18 (4), Αλαβίτζε 10, Τσεϊσβίλι 6 (1), Ντβαλισβίλι 2, Νταρμπαϊτζε 4.