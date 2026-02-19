ΠΑΟΚ – Θέλτα: Η ώρα, το κανάλι και οι συνθέσεις του αγώνα για τα playoffs του Europa League

Ο ΠΑΟΚ δίνει το βράδυ της Πέμπτης 19/2 τη δική του μάχη στην Τούμπα κόντρα στην Θέλτα για τα playoffs του Europa League.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης ξέρει πως θα έχει μια δύσκολη αποστολή κόντρα στους Ισπανούς και με τις απουσίες που θα έχει ο σύλλογος. Ωστόσο, άπαντες είναι αποφασισμένοι να τα δώσουν όλα για να φτάσουν σε μια μεγάλη νίκη.

Οι «Σελέστες» διανύουν ένα αρνητικό σερί αποτελεσμάτων έχοντας 2 ήττες και 2 ισοπαλίες στην La Liga, ενώ στην τελευταία αγωνιστική της League Phase με τον Ερυθρό Αστέρα έφερε 1-1. Ο αγώνας αναμένεται να ξεκινήσει στις 19:45, ενώ θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 3.

ΠΑΟΚ – Θέλτα: Οι ενδεκάδες της αναμέτρησης

Λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Ράζβαν Λουτσέσκου (είναι τιμωρημένος και δεν θα είναι στον πάγκο της ομάδας) ανακοίνωσε τις επιλογές του για την ενδεκάδα της αναμέτρησης.

Ο Σουαλιό Μεϊτέ έγινε αναγκαστική αλλαγή στο τελευταίο ντέρμπι ενώ ήδη εκτός δράσης είναι οι Γιάννης Κωνσταντέλιας, Λούκα Ιβανούσετς, Δημήτρης Πέλκας και Κίριλ Ντεσπόντοφ. Ο πρώτος είναι, παράλληλα, και τιμωρημένος ενώ το ίδιο ισχύει και για τον Γιώργο Γιακουμάκη, αλλά και για τον Λουτσέσκου.

ΠΑΟΚ – Θέλτα: Ο διαιτητής της αναμέτρησης

Η UEFA όρισε τον Ιβάν Κρούζλιακ για να διευθύνει την αναμέτρηση στην Τουμπά μεταξύ του ΠΑΟΚ και της Θέλτα για τα playoffs του Europa League.

Ο Σλοβάκος ρέφερι ανήκει στην κατηγορία Elite και θα έχει ως βοηθούς τους Γιαν Πόζορ και Μπράνισλαβ Χάντσκο. Τέταρτος ρέφερι ο Μίχαλ Οτσενάς. Τέλος στο VAR θα βρίσκεται ο Πάβεου Μαλέτς με AVAR τον Πίοτρ Λάσικ. Η ρεβάνς θα διεξαχθεί μια εβδομάδα αργότερα στις 26 του μήνα.