Πάντοβιτς: «Τιμή μου να δουλεύω με τον κόουτς Μπενίτεθ»

Στη σημασία που έχει για τον Παναθηναϊκό να «εκτελέσει» στο γήπεδο όλα όσα σχεδιάσει το τεχνικό τιμ για τον σαββατιάτικο (1/11, 18:00) αγώνα με τον Βόλο, στάθηκε ο Μίλος Πάντοβιτς σε δηλώσεις του στην Cosmote TV.

Ο Σέρβος επιθετικός, που σημείωσε το πρώτο του γκολ με το «τριφύλλι» στον αγώνα της περασμένης Τετάρτης (29/10) με τον Ατρόμητο για το Κύπελλο, μίλησε ακόμη για τη συνεργασία του με το Ράφα Μπενίτεθ, επισημαίνοντας πως είναι τιμή του να δουλεύει μαζί του στον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά η συνέντευξη του Μίλος Πάντοβιτς στο συνδρομητικό κανάλι:

-Η αλήθεια είναι πως έψαχνες εδώ και καιρό μιας τέτοια εμφάνιση όπως αυτή κόντρα στον Ατρόμητο και ένα τέτοιο γκολ. Πως νιώθεις μετά το πρώτο σου «γεμάτο» παιχνίδι με την ομάδα από τότε που ήρθες;

«Νομίζω πως ήταν ένα καλό παιχνίδι. Ο προπονητής μας έδωσε την ευκαιρία ν’ αγωνιστούμε και θεωρώ πως παίξαμε καλά. Όλη η ομάδα έπαιξε καλά και αρπάξαμε αυτή την ευκαιρία. Βεβαίως είμαι χαρούμενος γιατί παίξαμε καλά, που κερδίσαμε και επειδή σκόραρα».

-Πόσο σε έχουν βοηθήσει να προσαρμοστείς οι συμπατριώτες σου Μλαντένοβιτς – Τζούριτσιτς, αλλά και οι Τσέριν – Γέντβαϊ και να σε κάνουν να νιώσεις σαν το σπίτι σου;

«Ναι με βοήθησαν πολύ και τους είμαι ευγνώμων. Ήρθα να παίξω ποδόσφαιρο εδώ και με βοήθησαν να προσαρμοστώ όσο δυνατόν πιο γρήγορα. Είχα μεγάλη βοήθεια και θα ήθελα να τους πω ευχαριστώ».

-Tον καιρό που βρίσκεσαι στην ομάδα έχουν γίνει αρκετές αλλαγές, ειδικά στο τεχνικό επιτελείο. Πως είναι η κατάσταση πλέον με’ έναν προπονητή ο οποίος έχει γράψει τη δική του ιστορία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο;

«Είναι τιμή μου να δουλεύω με τον coach, έχει πίσω του μια μεγάλη καριέρα και μέρα με την ημέρα τα πάμε όλο και καλύτερα, ελπίζοντας να συνεχίσουμε έτσι».

-Το επόμενο παιχνίδι είναι απέναντι στον Βόλο, μια πολύ επικίνδυνη ομάδα. Τι είναι αυτό που έχεις δει και τι πρέπει να κάνει η ομάδα για να συνεχίσει με νίκες;

«Σε αυτές τις ημέρες που έχει έρθει ο νέος προπονητής, έχουμε δουλέψει πολύ και δουλεύουμε καλά. Το “κλειδί” είναι να συνεχίσουμε με αυτό τον τρόπο. Εάν κάνουμε αυτά τα οποία θα πούμε πριν από το παιχνίδι νομίζω πως θα κερδίσουμε και ελπίζω, όπως είπα και πριν, να συνεχίσουμε έτσι».