Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα;
Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Οκτώ παίκτες με γρίπη Α – Για αναβολή πάει το παιχνίδι με το Μαρούσι

Την επόμενη βδομάδα ακολουθεί ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Παναθηναϊκός: Οκτώ παίκτες με γρίπη Α – Για αναβολή πάει το παιχνίδι με το Μαρούσι
(ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Επιδημία γρίπης χτύπησε τον μπασκετικό Παναθηναϊκό καθώς οχτώ παίκτες νοσούν με γρίπη Α μία μέρα μετά τα Χριστούγεννα.

Ειδικότερα, οκτώ παίκτες και τρία μέλη του σταφ των “πρασίνων” ταλαιπωρούνται από γρίπη Α με αποτέλεσμα το παιχνίδι πρωταθλήματος με το Μαρούσι να οδεύει προς αναβολή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Να αναφερθεί πως την επόμενη βδομάδα ακολουθεί το ντέρμπι αιωνίων με τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ για την 19η αγωνιστική της EuroLeague.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ