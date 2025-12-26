Παναθηναϊκός: Οκτώ παίκτες με γρίπη Α – Για αναβολή πάει το παιχνίδι με το Μαρούσι
Την επόμενη βδομάδα ακολουθεί ντέρμπι με τον Ολυμπιακό
Επιδημία γρίπης χτύπησε τον μπασκετικό Παναθηναϊκό καθώς οχτώ παίκτες νοσούν με γρίπη Α μία μέρα μετά τα Χριστούγεννα.
Ειδικότερα, οκτώ παίκτες και τρία μέλη του σταφ των “πρασίνων” ταλαιπωρούνται από γρίπη Α με αποτέλεσμα το παιχνίδι πρωταθλήματος με το Μαρούσι να οδεύει προς αναβολή.
Να αναφερθεί πως την επόμενη βδομάδα ακολουθεί το ντέρμπι αιωνίων με τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ για την 19η αγωνιστική της EuroLeague.
