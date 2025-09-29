Παναθηναϊκος: Νοκ άουτ ο Οσμάν κόντρα στην Μπάγερν
Κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα
Με μία σίγουρη απουσία ετοιμάζεται ο Παναθηναϊκός για την πρεμιέρα με την Μπάγερν Μονάχου στο παιχνίδι της 1η αγωνιστικής της EuroLeague.
O Τζέντι Όσμαν δεν ταξίδεψε στην Αυστραλία για το «τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, ενώ είχε αποκομίσει τραυματισμό στον προημιτελικό με αντίπαλο την Πολωνία. Πάντως αγωνίστηκε στη συνέχεια κόντρα σε Ελλάδα και Γερμανία, κάτι που του προκάλεσε οστικό οίδημα.
Ο Όσμαν θα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το δεύτερο παιχνίδι της διαβολοβδομάδας κόντρα στην Μπαρτσελόνα που θα διεξαχθεί την Πέμπτη στο ΟΑΚΑ.
